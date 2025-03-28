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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçlarının programı belli oldu.

Can Öcal  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Nisan Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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