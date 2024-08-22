Dolar
33.95
Euro
37.95
Altın
2,505.34
ETH/USDT
2,632.90
BTC/USDT
60,945.00
BIST 100
9,932.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta incelemelerde bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Can Öcal  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar Vaniköy'deki izinsiz inşaatta inceleme yapılıyor
MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edildi
İzmir'de belediye çalışanlarının iş bırakması sonrası kent merkezinde çöp yığınları oluştu
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 4 karşılaşmayla tamamlandı

Young Boys'a yenilen Galatasaray, "Devler Ligi"nde tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Young Boys'a yenilen Galatasaray, "Devler Ligi"nde tur umutlarını İstanbul'a bıraktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Avrupa kupalarındaki süreci devam ettirmek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Avrupa kupalarındaki süreci devam ettirmek istiyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet