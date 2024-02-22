Dolar
31.02
Euro
33.78
Altın
2,030.05
ETH/USDT
3,004.80
BTC/USDT
51,777.00
BIST 100
9,382.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor’un yeni transferi Thomas Meunier, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Emrah Oktay  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'daki madeni işleten şirketin Türkiye Müdürü: Toprak kayması uyarı e-postasını olaydan 3 gün sonra gördüm
Fransa ve Çin istihbarat servisleri için casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı
Avukat Feyza Altun'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame

Benzer haberler

Futbolda 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Futbolda 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, takıma ve Burak Yılmaz'a güveniyor

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 kuraları yarın çekilecek

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 kuraları yarın çekilecek
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta yarın tek maçla başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta yarın tek maçla başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet