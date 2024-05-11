Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı açıklandı

İstanbul
Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının 1. turunda Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.
1. tur karşılaşmalarının programı şöyle:
16 Mayıs Perşembe:
17.00 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
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