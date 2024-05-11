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Spor, Futbol

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur karşılaşmaları 16 Mayıs Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Hilmi Sever  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı açıklandı

İstanbul

Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının 1. turunda Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

1. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

16 Mayıs Perşembe:

17.00 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)


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