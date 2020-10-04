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Spor, Futbol

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, İstanbul'a geldi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 04.10.2020
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi

İstanbul

Fransa'nın başkenti Paris'ten THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki futbolcu burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da forma giymek için Türkiye'ye geldiğini ifade eden Vitor Hugo, '' Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp ve Trabzon'un da büyük bir kent olduğunu biliyorum. Umarım prosedürler yerine getirilerek imzamı atarım. Bize her yer Trabzon." şeklinde konuştu.




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