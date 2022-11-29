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Spor, Futbol

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, burnundan ameliyat edildi

Trabzonspor'un İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra, burnundan ameliyat edildi.

Selçuk Kılıç   | 29.11.2022
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, burnundan ameliyat edildi

Trabzon

Kulüp doktoru Halil Polat, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Konyaspor maçında burnuna darbe alan Marc Bartra'nın yapılan muayene ve görüntüleme sonucunda burun kıkırdağında hasar tespit edildiğini belirtti.

Öncelikle oyuncuya medikal tedavi önerildiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte oyuncumuzun burundan nefes almakta sorun yaşaması ve medikal tedaviye cevap vermemesi nedeniyle tekrar yapılan değerlendirme sonucunda ameliyat olmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda oyuncumuz, İspanya'nın Barselona şehrinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgi verilecektir."

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