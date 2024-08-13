Trabzonspor'un Rapid Wien maçı programı belli oldu
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç öncesi yarınki antrenman ve basın toplantısı programları duyuruldu.
Trabzon
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Okay Yokuşlu, antrenman öncesinde TSİ 18.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Ev sahibi takım Rapid Wien ise aynı gün TSİ 15.30'da kulüp tesislerinde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yapacak.
Antrenman öncesi TSİ 13.30'da Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve bir futbolcusu, basın toplantısı düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.