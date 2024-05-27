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Spor, Futbol

Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Selçuk Kılıç  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzon

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 24 Haziran Pazartesi günü toplanarak çalışmalara başlayacak bordo-mavili takım, hazırlıklarının Trabzon etabını 30 Haziran Pazar günü tamamlayacak.

Trabzonspor, 1 Temmuz Pazartesi günü ise Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

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