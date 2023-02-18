Trabzonspor'un Almanya'da oynayacağı özel maç ertelendi

Trabzon
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşında 23 Şubat Perşembe günü Basel ile oynanacak müsabakadan sonra planlanan ve gelirinin depremzedelere aktarılacağı özel maç, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve detaylı bilgiler ayrıca paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.