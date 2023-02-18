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Spor, Futbol

Trabzonspor'un Almanya'da oynayacağı özel maç ertelendi

Trabzonspor Kulübünün geliri depremzedelere aktarılmak üzere Almanya'da oynamayı planladığı özel maçın ertelendiği bildirildi.

Selçuk Kılıç   | 18.02.2023
Trabzonspor'un Almanya'da oynayacağı özel maç ertelendi

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşında 23 Şubat Perşembe günü Basel ile oynanacak müsabakadan sonra planlanan ve gelirinin depremzedelere aktarılacağı özel maç, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve detaylı bilgiler ayrıca paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

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