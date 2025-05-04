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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Stefan Savic ile Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor'da defans oyuncusu Stefan Savic ile kaptan Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi.

Göktuğ Ergün  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Trabzonsporlu Stefan Savic ile Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi

Trabzon

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yazılı açıklamasında, her iki futbolcuya MR görüntülemesi yapıldığını belirtti.

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Beşir, Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

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