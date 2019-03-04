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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı

Trabzonspor takımın Nijeryalı oyuncusu, sosyal medya hesabından orgla İstiklal Marşı'nı çaldığı videoyu paylaştı.

Selçuk Kılıç  | 04.03.2019
Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı

Trabzon

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı'nı orgla çaldığı videoyu paylaştı.

Bordo-mavili futbolcu, kendisine ait Instagram'daki sosyal medya hesabından, "Bugün sizlerle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada yaşadığım ve Trabzonspor formasını giydiğim için onur duyuyorum. Bugün için de takımıma bol şans diliyorum. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor." ifadesine yer vererek İstiklal Marşı'nı orgla çaldı.

Nijeryalı futbolcunun, beraberindeki arkadaşıyla çaldığı İstiklal Marşı videosu, bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük beğeniyle yorumlandı.

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