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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Edin Visca sakatlandı

Trabzonspor'da sakatlanan Edin Visca'nın tedavisine başlandığı bildirildi.

Duygu Avunduk  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Trabzonsporlu Edin Visca sakatlandı

Trabzon

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün sitesinden yaptığı açıklamada, dün oynanan Bitexen Antalyaspor maçında Edin Visca'nın sakatlandığını belirtti.

Beşir, "Maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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