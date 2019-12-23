Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
112,005.90
Altın
1,481.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı için sakatlığı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Selçuk Kılıç   | 23.12.2019
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Trabzon

Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabından, sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı için sakatlığı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şu an uzun bir yolun en başındayım. Bu yol zorlu bir yol, demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. Ve eklemiştin, 'Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum.' Futbol yolculuğu uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle."

Lille'nin geçen hafta sonunda Monaco ile oynadığı karşılaşmanın son bölümlerinde çapraz bağları kopan milli futbolcunun, Berlin'de Trabzonspor Kulübü eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilmesinin planlandığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor
Macron'un 'hata' diyerek önemsizleştirmeye çalıştığı Fransa'nın sömürgeciliği katliamlarla dolu
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler

Benzer haberler

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Fenerbahçe ligde son 17 derbide 1 kez yenildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Büyük takım hiçbir zaman oyun disiplininden kopmamalı

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Büyük takım hiçbir zaman oyun disiplininden kopmamalı
Yılın son derbisinin galibi Fenerbahçe

Yılın son derbisinin galibi Fenerbahçe
Bayern Münih sezona Hans Flick'le devam edecek

Bayern Münih sezona Hans Flick'le devam edecek