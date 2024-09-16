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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan "tatsız" başlangıç

Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, son 10 sezondaki en "tatsız" lig başlangıcını yaptı.

Selçuk Kılıç  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Trabzonspor'dan "tatsız" başlangıç

Trabzon

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

İkas Eyüpspor ile dördüncü hafta deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Bordo-mavili takım, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez ilk 3 maçından galip gelemeyerek, 2014-2015 sezonundaki "tatsız" başlangıcını gerçekleştirdi.

2014-15 sezonunda ilk 5 haftada 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibi, 6. haftada 3 puanla tanışmıştı.

Şampiyonluk sezonu sonrası düşüş

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-22 sezonundaki başlangıcını daha sonra hiç yapamadı.

2021-22 sezonunda ilk 3 haftada galip gelerek 9 puan çıkaran Trabzonspor, 2022-23 sezonunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 6 puan, 2023-24 sezonunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puan, bu sezon da 3 beraberlikle 3 puan da kaldı.

Tek gollü dönem

Trabzonspor, ligin ilk 3 haftasında sadece 1 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.

Bordo-mavililer, Net Global Sivasspor ve İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalarak hem rakip kalede hem kendi kalesinde ilk golleri gördü.

Maç eksikleri bulunan Karadeniz ekibi, 5 hafta sonunda ligde en az gol atan ve yiyen takım konumunda bulunuyor.

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