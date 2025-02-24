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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray takım kafilesini Florya Metin Oktay Tesisleri girişinde karşılıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe takım kafilesini Can Bartu Tesisleri girişinde karşılıyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenlendi. - VTR-
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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan Sloven hakem Vincic talebi

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapacakları maçları Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.

Duyğu Avunduk  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Trabzonspor'dan Sloven hakem Vincic talebi

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz."

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