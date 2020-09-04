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Spor, Futbol

Hazırlık maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 4-3 yendi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçını, Trabzonspor 4-3 kazandı.

Muhittin Sandıkçı   | 04.09.2020
Hazırlık maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 4-3 yendi

Rize

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçını, bordo-mavili ekip 4-3 kazandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Sinan Dereci, Ertan Başdağ, Akın Karabacak

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Chatzissias, Abdullah Durak (Dk. 70 Burak Albayrak), Emirhan Topçu (Dk. 46 Alberk Koç), Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Baiano (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Yasin Pehlivan (Dk. 77 Diomande), Samudio (Dk. 70 Nadir Çiftçi), Michalak (Dk. 64 Tunay Torun), Boldrin (Dk. 73 Engin Bekdemir), Skoda (Dk. 64 Kemal Rüzgar)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Xavier, Trondsen (Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi), Campi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Edgar Le, Nwakaeme (Dk. 71 Guilherme), Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Abdurrahim Dursun), Ekuban (Dk. 83 Kerem Baykuş), Pereira (Dk. 47 Serkan Asan)

Goller: Dk. 13, Dk. 34 (Penaltıdan) Skoda, Dk. 47 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Ekuban, Dk. 21 Abdulkadir Ömür, Dk. 42 Nwakaeme, Dk. 44 Pereira (Trabzonspor)

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