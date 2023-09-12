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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan geleceğe yönelik transfer

Bordo-mavili kulüp, 20 yaşındaki Karadağlı oyuncu Bakic ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Selçuk Kılıç  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Trabzonspor'dan geleceğe yönelik transfer

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan Karadağlı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile anlaştığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 65 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 70 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde 2025-2026 futbol sezonu için 250 bin avro, 2026-2027 futbol sezonu için 300 bin avro garanti ücret ödenecektir."



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