52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek
Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi.
Ankara
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Antwerp'te yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi 4'ü kadın olmak üzere toplam 10 sporcu temsil edecek.
52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
Kadınlar: Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür
Erkekler: Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Emre DodanlıAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.