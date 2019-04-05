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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan bol gollü galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendi.

Selçuk Kılıç   | 05.04.2019
Trabzonspor'dan bol gollü galibiyet

Trabzon

Trabzonspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Antalyspor, Medical Park Stadı’nda karşılaştı. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman (solda) ile Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, maç öncesinde birbirlerine başarı diledi. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendi. 

İlk yarı

9. dakikada Hüseyin Türkmen'in hatalı pasında araya giren Hakan Özmert'in sağ taraftan ortasında, savunmanın arkasında Doukara gelişine sert ve düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 0-1

13. dakikada Doukara'nın pasında sağ taraftan ceza alanına giren Amilton'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Olcay Şahan topu altıpas içindeki Nwakaeme'ye çıkardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

32. dakikada Ibanez'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın yatarak vuruşunda savunmaya çarpan top yandan auta gitti.

36. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Doukara, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldı ancak araya son anda giren Hüseyin Türkmen meşin yuvarlağı uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

42. dakikada Abdulkadir Parmak soldan pasında, arka direkte Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışından şutunda üst direğe çarparak çizgi üzerinden geri gelen topu Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 2-1

67. dakikada bordo-mavili takım bir gol daha buldu. Soldan son çizgiye inen Nwakaeme, Nazım Sangare'den sıyrıldıktan sonra topu geriden gelen Olcay Şahan'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 3-1

76. dakikada Serdar Özkan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, direk dibinden topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında topla ceza sahasına giren Murat Cem Akpınar'ın şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlara gitti. 4-1

Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

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