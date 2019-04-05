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Spor, Basketbol

Potada Bursaspor Süper Lig'de

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursaspor, 26. haftada OGM Ormanspor'un Sigortam.net İTÜ Basketbol'a yenilmesiyle, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Erkan Tiryaki   | 05.04.2019
Potada Bursaspor Süper Lig'de

İstanbul

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursaspor, şampiyonluğa ulaşarak, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Ligde 26. hafta maçında bugün Bursaspor'un en yakın takipçisi OGM Ormanspor, sahasında Sigortam.net İTÜ Basketbol'a 80-69 yenildi.

Bu sonuçla OGM Ormanspor'un Bursaspor'u yakalama şansı kalmadı ve yeşil-beyazlılar 5 maç kala şampiyonluğa ulaştı.

Bursaspor, 2019-2020 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

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