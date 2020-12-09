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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan 9 milyon liralık reklam anlaşması

Trabzonspor Kulübü, Yıldız Holding ile 9 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.

Seyit Ahmet Eksik   | 09.12.2020
Trabzonspor'dan 9 milyon liralık reklam anlaşması

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a reklam anlaşmasına ilişkin açıklama gönderildi. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş arasında, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Yıldız Holding, şirketimize çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 9 milyon lira artı KDV ödeyecektir." ifadeleri yer aldı. 


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