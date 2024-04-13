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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Trezeguet'nin sol arka adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de dün EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin sol arka adalesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Selçuk Kılıç  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Trabzonspor'da Trezeguet'nin sol arka adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzon

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayan Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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