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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Sturridge'in sözleşmesini feshedildi

Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

Selçuk Kılıç   | 02.03.2020
Trabzonspor'da Sturridge'in sözleşmesini feshedildi

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Yapılan fesih anlaşması gereğince, İngiliz futbolcunun ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçtiği vurgulandı.

Sturridge'nin Trabzonspor kariyeri kısa sürdü

İngiliz golcü Sturridge'nin, bordo-mavili takımdaki kariyeri kısa sürdü.

Bordo-mavili kulübün ağustos ayı sonunda 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı futbolcu, 6 ay takımda görev yaptı.

En son Liverpool'da forma giydikten sonra bordo-mavili takıma gelen İngiliz futbolcu, Karadeniz ekibinde ligde çıktığı 11 maçta 521 dakika süre alabildi.

Sturridge, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Gaziantep, deplasmanda 2-2 berabere biten Medipol Başakşehir maçlarında birer, Medical Park'ta 6-2'lik Hes Kablo Kayserispor galibiyetinde 2 gol olmak üzere ligde 4 gol attı. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 198 dakika görev alan Sturridge, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 125 dakika oynayan İngiliz oyuncu, toplamda 16 resmi maçta 844 dakika forma giydi, 7 gol attı.

Bordo-mavili kulüp, oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceğini açıklamıştı.


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