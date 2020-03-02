Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

İstanbul
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir." denildi.
Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.