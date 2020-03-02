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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün sağ üst arka adalesinde kas zorlanması belirlendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.03.2020
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir." denildi. 

Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.

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