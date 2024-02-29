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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildi

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması, sol ön kolunda ise kırık tespit edildiği bildirildi.

Selçuk Kılıç  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Trabzonspor'da Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildi

Trabzon

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol ön kolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Onuachu'nun sakatlandığı pozisyonda penaltı bekleyen Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından video paylaştı.

Futbolcunun sakatlandığı pozisyona ve koluna çekilen röntgene yer verilen video da "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü." ifadesi kullanıldı.

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