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Spor, Futbol

Trabzonspor'da, Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Guilherme Costa Marques'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Seyit Ahmet Eksik   | 01.10.2020
Trabzonspor'da, Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi. 

Yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350 bin avro ödeneceği belirtildi.

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