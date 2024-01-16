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Spor, Futbol

Trabzonspor'da goller 13 farklı oyuncudan geldi

Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 13 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Selçuk Kılıç  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Trabzonspor'da goller 13 farklı oyuncudan geldi

Trabzon

Haftayı 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Taxiarchis Fountas'ın fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 13'e yükseldi.

Karadeniz ekibinde, Onuachu 9 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Visca 3, Pepe, Enis Destan, Bardhi ve Benkovic'in 2'şer, Denswil, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Mendy ve Fountas da 1'er gol attı.

Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

20 maçın 4'ünde gol atamadı

Trabzonspor, ligde 20 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

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