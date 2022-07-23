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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Flavio, AltaawounFC'ye kiralandı

Trabzonspor Kulübü, Flavio Mederios Da Silva'yı AltaawounFC'ye kiraladı.

Tuğba Yardımcı   | 23.07.2022
Trabzonspor'da Flavio, AltaawounFC'ye kiralandı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Flavio Mederios Da Silva'nın, AltaawounFC'ye 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre Altaawoun Saudi FC, kulübümüze kiralama bedeli olarak 200 bin dolar ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde kulübümüze 2 milyon dolar sözleşme fesih bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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