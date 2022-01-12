Trabzonspor'da Djaniny'nin tedavisi sürüyor
Trabzonspor'un kulüp doktoru Çelik, Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için gittiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kampında sakatlanan golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Trabzon
Trabzonspor'un kulüp doktoru Hakan Çelik, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, "Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.
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