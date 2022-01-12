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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Djaniny'nin tedavisi sürüyor

Trabzonspor'un kulüp doktoru Çelik, Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için gittiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kampında sakatlanan golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Selçuk Kılıç   | 12.01.2022
Trabzonspor'da Djaniny'nin tedavisi sürüyor

Trabzon

Trabzonspor'un kulüp doktoru Hakan Çelik, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, "Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.


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