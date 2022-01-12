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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen'e, Peter Zulj'u da Fehervar'a kiraladı

Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Sandhausen'e kiralık olarak gönderdi. Turuncu-lacivertli kulüp, Peter Zulj'u da sezon sonuna kadar Macaristan 1. Lig ekiplerinden Fehervar'a kiraladı.

Hilmi Sever   | 12.01.2022
Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen'e, Peter Zulj'u da Fehervar'a kiraladı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu , 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Medipol Başakşehir, Peter Zulj'u Fehervar'a kiraladı

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Peter Zulj, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Macaristan 1. Lig ekiplerinden Fehervar forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Peter Zulj için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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