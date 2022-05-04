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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Denswil'in sol bacak arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor Doktoru Hakan Çelik, Hollandalı oyuncu Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını bildirdi.

Selçuk Kılıç   | 04.05.2022
Trabzonspor'da Denswil'in sol bacak arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi

Trabzon

Trabzonspor Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR’ında sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” dedi.

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