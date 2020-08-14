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Spor, Futbol

Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Tuğba Yardımcı, Ercan Çakar   | 14.08.2020
Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzon

Trabzonspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, Kovid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin Kovid-19 testi uygulanacağı da kaydedildi.

TFF ve kulüplerden Trabzonspor'a 'geçmiş olsun' mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Yapılan kontrol sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü futbolcusu ile Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de yayımladıkları mesajlarla Trabzonspor'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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