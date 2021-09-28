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Spor, Futbol

Trabzonspor'da beraberlik serisi

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 19 maçta mağlup olmayan bordo-mavililer, bu maçlarda sahadan en çok beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 11 beraberlik, 8 galibiyet alırken 22 puan yitirdi.

Selçuk Kılıç   | 28.09.2021
Trabzonspor'da beraberlik serisi

Trabzon

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısından 1-1'lik sonuçla ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 19 maçta yenilmezken, en fazla alınan sonuç ise beraberlik oldu.

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 19 maçında 8 galibiyet, 11 beraberlik elde ederken 204 gündür kaybetmedi.

22 puan kayıplı seri

Trabzonspor, yenilmezlik serisinde 11 maçta aldığı beraberliklerle 22 puan yitirdi.

Geçen sezon son 12 maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Bu sezon 7 maçta 6 puan kaybeden bordo-mavililer, aldığı beraberlikle iki kez de lider olma fırsatını değerlendiremedi.

Karadeniz ekibi, 7. haftayı 15 puan ile 16 puanlı Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sırada tamamladı.

39 maçta 14 beraberlik

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 39 lig maçına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 14 karşılaşma beraberlikle bitti, 3 maçta da yenilgi yaşadı.


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