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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Banza, Onuachu'nun izinde

Bordo-mavili takımda geçen sezonu 15 golle tamamlayan Onuachu'nun yerine transfer edilen Demokratik Kongolu oyuncu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 19 maçta 14 kez ağları havalandırdı.

Selçuk Kılıç  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Trabzonspor'da Banza, Onuachu'nun izinde

Trabzon

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonki performansına yaklaştı.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 22 karşılaşmada 36 gol üreten bordo-mavili takımda 19 maça çıkan Simon Banza, 14 kez ağları havalandırdı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 19 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı.

Simon Banza, bu hafta Gaziantep FK ile oynanacak maçta bir gol atması halinde Onuachu'nun geçen sezonki performansını yakalayacak, 2 gol atması durumunda ise ligin bitimine 13 hafta kala Nijeryalı oyuncuyu geride bırakacak.

Üç büyük rakibe de gol attı

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ile Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda birer gol attı.

Demokratik Kongolu futbolcu, böylece bordo-mavili takımda 2019-2020'da forma giyen Alexander Sörloth'dan sonra bir sezonda üç büyük rakibe gol atan ilk oyuncu oldu.

Gol krallığı yarışında üçüncü sırada

Simon Banza, ligde gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer alıyor.

Yarışta RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek 18 golle zirvede, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri de 15 golle ikinci sırada bulunuyor.

Simon Banza da 14 golle üçüncülüğü Galatasaraylı Victor Osimhen ile paylaşıyor.

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