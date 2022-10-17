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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı

Futbol A takım doktoru Halil Polat, "Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Selçuk Kılıç   | 17.10.2022
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, sol elinde kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı.

Futbol A takım doktoru Halil Polat, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Polat, "A takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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