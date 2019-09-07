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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın hafta içinde ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi.

Selçuk Kılıç   | 07.09.2019
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek

Trabzon

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulüp internet sitesinde yer alan açıklamasında, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın ameliyat edileceğini duyurdu. 

Güven açıklamasında, "Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrası, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımı'mızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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