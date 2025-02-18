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Spor, Futbol

Trabzonspor, Stefano Denswil ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, Stefano Denswil ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Göktuğ Ergün  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Trabzonspor, Stefano Denswil ile yollarını ayırdı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 1 Temmuz 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

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