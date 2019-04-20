Trabzonspor seriyi sürdürdü

Trabzon
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.
2. dakikada Nwakaeme ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kaldı. Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda, Ertaç Özbir gole izin vermedi.
15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
19. dakikada Donald'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.
21. dakikada ceza alanında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Ertaç Özbir tehlikeyi uzaklaştırdı.
22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında ceza alanında savunmanın arasından iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1
31. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme, rakibinden sıyrılarak topa yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 1-1
41. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazında topla buluşan Donald'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Ekuban'ın pasında rakibinden sıyrılarak soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Aleksic'in ceza yayı önünden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
64. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza alanı dışından Sosa'nın şutunda top üsten auta gitti.
76. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mustafa, ilk sarı kartını 70. dakikada görmüştü.
77. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Ertaç Özbir, topu kontrol etti.
79. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, arka direkte iyi yükselen Rodallega, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından üstten filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.
85. dakikada Sosa'nın uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega ceza alanında kaleci Ertaç Özbir'den sıyrılmak istedi. Ertaç'ın müdahale ettiği top Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.