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Spor, Futbol

Antalyaspor deplasmandan 3 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Ahmet Bayram   | 20.04.2019
Antalyaspor deplasmandan 3 puanla dönüyor

Manisa

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. 

İlk yarı

7. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mevlüt Erdinç, sol kanattan Cissokho'nun ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1

24. dakikada Akhisarspor, beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta, atışı kullanan Güray Vural'ın ortaladığı topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin golü önledi.

33. dakikada Antalyaspor, ikinci gole yaklaştı. Orta sahadan Bahadır Öztürk'ün attığı pasla ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı, Lukac gole izin vermedi.

40. dakikada Antalyaspor, farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Nazim Sangare'in pasıyla topla buluşan Mevlüt Erdinç'in bekletmeden attığı şutta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

Antalyaspor, müsabakanın ilk devresini 2-0 önde tamamladı. 

İkinci yarı

58. dakikada Akhisarspor, farkı bire indirdi. Sol kanatan Güray Vural'ın açtığı ortada Antalyaspor savunmasının sektirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Barbosa, topu kontrol ettikten sonra, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2

62. dakikada Akhisarspor, beraberliğe yaklaştı. Sağ kanattan Vrsajevic'in ortasına iyi yükselen Manu'nun kafa vuruşu, üstten auta gitti. 

68. dakikada Akhisarspor'da köşe vuruşunu kullanan Barbosa'nın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

88. dakikada ceza sahası dışında Güray Vural'ın pasında topla buluşan Serginho'nun attığı şut, yandan dışarı çıktı. 

Antalyaspor, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. 

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