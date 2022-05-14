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Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Şampiyonu Trabzonspor, kupa töreni için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yoluyla Medical Park Stadı'na hareket etti. Trabzonspor, kupa töreni için Medical Park Stadı'na hareket etti
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Spor, Futbol

Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupa töreni için yola çıkarken, bordo-mavili taraftarlar da tören öncesi şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Selçuk Kılıç   | 14.05.2022
Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor Fotoğraf: Evrim Aydın - Anadolu Ajansı

Trabzon

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle geldiği Yat Limanı'ndan tekneyle ayrıldı.

Tekne girişinde kaptan tarafından karşılanan oyuncuların üzerlerinde şampiyonluk tişörtleri yer aldı. Oyuncular, müzik eşliğinde özellikle kolbastı ve horon oynayarak eğlendi.

Yunan oyuncular Bakasetas ve Siopis'in saçlarını bordo-maviye boyadı. Gervinho ve Edgar gibi sezonu kapayan oyuncular da kutlamada yer aldı.

Tesislerden ayrılan şampiyonların filosuna taraftarlar da kendilerine ait çok sayıda tekneyle bordo-mavi bayraklarıyla eşlik etti. Taraftarlar, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Deniz kenarında da taraftarlar, yol boyu takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor'u taşıyan tekne Faroz Limanı'nda taraftarları selamladıktan sonra Trabzon Limanı'na dönerek buradan üstü açık otobüs ile kupa töreninin yapılacağı Medical Park Stadı'na geçecek. 

Taraftarlar şehir merkezinde toplanmaya başladı

Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, Uzun Sokak ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayrakları ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Şampiyonluğu zaman zaman horon ve kolbastı oynayarak kutlayan taraftarlardan bazılarının yüzlerini takımlarının renklerine boyattığı gözlendi.

Öte yandan, Medical Park Stadı'nda düzenlenecek kupa törenine gidemeyen taraftarlar için de alana dev ekran kuruldu.


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