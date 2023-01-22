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Spor, Futbol

Trabzonspor, sahasındaki başarısını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Selçuk Kılıç   | 22.01.2023
Trabzonspor, sahasındaki başarısını sürdürdü Fotoğraf: Hasan Taşcan - AA

Trabzon

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı içerisinden Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Jensen topa sahip oldu.

33. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

46. dakikada Ethemi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

48. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sağdan ortasında Gomez'in şutunda, kaleciden dönen topu takip eden Bartra, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0 

51. dakikada bordo-mavili ekip, üçüncü golünü buldu. Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda top, kaleci Jensen'in solundan filelerle buluştu: 3-0

64. dakikada Trabzonspor, skoru 4-0'a getirdi. Hamsik'in pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Trezeguet'nin yerden şutunda top, kaleci Jensen'in sağından filelere gitti: 4-0

79. dakikada Djaniny'in ceza alanı çizgisi yakınından şutunda, kaleci Jensen sağ üst köşeye gelen topu güçlükle kornere çeldi.

90+5. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top üstten auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor, sahasındaki başarısını sürdürdü

Bu sonuçla, Trabzonspor, puanını 35'e çıkartarak 5. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 15 puanla 18. sırada kaldı.

Ligde 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 685 günlük sürede iç sahada mağlup olmayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

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