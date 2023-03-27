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Spor, Futbol

Trabzonspor, Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı

Trabzonspor yönetimi, antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar çalışılmasına karar verdi.

Hakan Burak Altunöz  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Trabzonspor, Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

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