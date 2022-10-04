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Spor, Futbol

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 04.10.2022
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Trabzon'dan yarın Monaco'ya hareket edecek bordo-mavililer, aynı gün TSİ 20.00'de müsabakanın oynanacağı II. Louis Stadyumu'nda yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.​​​​​​

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