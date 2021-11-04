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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camiadan sabır istedi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sabırlı bir şekilde emin adımlarla ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

Selçuk Kılıç   | 04.11.2021
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camiadan sabır istedi

Trabzon

Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, camiadan sabır ve destek isteyerek, "Türk-İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi bir vecizesinde sabır kavramını anlatırken, 'Çıkacağım makama sabrı merdiven yaparım.' der. Tarihimiz, yaşadığımız coğrafya, tecrübelerimiz ve kadim Anadolu bilgeliği de bize sabırla hareket etmeyi öğütlemiştir. Sabırlı olma noktasında zaman zaman zorlansak da hedeflediğimiz başarının anahtarının sabretmek olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Ligin 4'te 1'lik kısmını geride bıraktıkları günlerde, camianın heyecanını ve enerjisini yakından hissettiklerini vurgulayan Ağaoğlu, "Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım da bu heyecanın bir parçası olarak sizlerle aynı duyguları paylaşıyoruz. Oynadığımız her müsabakada, kazandığımız her zaferde, puan hanemize yazılan her sayıda tıpkı sizler gibi mutlu oluyor, seviniyor ve gelecek adına çok heyecanlanıyoruz. Ancak unutmamamız gereken çok önemli bir kural var. Yürüdüğümüz bu yolda tıpkı Mevlana'nın dediği gibi sabrı merdiven yapmalıyız. Dünden daha sabırlı, daha temkinli, daha sakin ve her zamankinden emin adımlarla ilerlemeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübünün saha içi ve saha dışında büyüklüğünü teorilerle değil, kültüründe, dokusunda, genetiğinde yer alan özelliklerini yaşamın her alanına adapte ederek kazandığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonspor'un dünü bugününe, bugünü de yarınına ışık tutmaktadır. Bu anlamda geçmişten ders alarak doğru tecrübelerle Süper Lig'deki zirve yarışını sonuna kadar sürdürürken, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu yolculukta bizlerle birlikte teknik heyetimiz ve futbolcularımızın yanı sıra büyük camiamıza da önemli görevler düşmektedir. Milyonlarca bireyden oluşan ve hepimizin bir parçasını oluşturduğu Trabzonspor camiasının, yan yana, bir arada olduğunda önüne çıkan engelleri daha kolay aşacağını unutmayalım."


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