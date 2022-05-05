Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi

Hatay
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kente geldi.
Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarca karşılandı. Taraftarlar, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.