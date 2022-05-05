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Spor, Futbol

Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi

Erdal Türkoğlu   | 05.05.2022
Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi

Hatay

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kente geldi.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarca karşılandı. Taraftarlar, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

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