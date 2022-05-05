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ULEB Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Dusan Alimpijevic

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp çalıştırıcısı Dusan Alimpijevic, ULEB Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü seçildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.05.2022
ULEB Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Dusan Alimpijevic

Ankara

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor'u tarihinde ilk kez finale taşıyan Alimpijevic, meslektaşları tarafından yapılan oylama sonucu 2021-22 sezonun en iyi başantrenörü oldu. 36 yaşındaki Alimpijevic, ödülü kazanan en genç başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Sezonun ilk 13 maçında yalnızca 4 galibiyeti bulunan Bursaspor, sonraki 8 karşılaşmasının 7'sini kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Frutti Extra Bursaspor ile İtalyan kulübü Virtus Segafredo Bologna arasındaki final maçı 11 Mayıs'ta oynanacak.

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