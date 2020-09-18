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Spor, Futbol

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'i transfer etti

Trabzonspor, 1 yıllık anlaşma sağladığı Barker'e bu sezon için 700 bin avro ödeyecek.

Tuğba Yardımcı   | 18.09.2020
Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'i transfer etti

Trabzon

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Baker'in 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

İngiliz futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya, 2020/2021 futbol sezonu için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70 bin avro ödenecektir." ifadesi yer aldı.

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