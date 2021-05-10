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Spor, Futbol

Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak.

Selçuk Kılıç   | 10.05.2021
Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda

Trabzon

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen bordo-mavililer, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir, takımda yer alamayacak, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Vitor Hugo'nun durumu ise bugünkü çalışmanın ardından netlik kazanacak.

İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.

Konya'da oynanan 19 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 8 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 3-1 galip gelmişti.



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