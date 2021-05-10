Euro
10.04
Dolar
8.27
BIST 100
1,450.95
Altın
1,834.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’nın çevresinde Filistinlilere müdahale ediyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasman maçlarını yenilgisiz tamamlamak istiyor

Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon dış saha maçlarını mağlup olmadan tamamlamak istiyor.

Selçuk Kılıç   | 10.05.2021
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasman maçlarını yenilgisiz tamamlamak istiyor

Trabzon

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 15 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi

197 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, bu sezon tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, daha sonra 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak 197 gündür mağlup olmadı.

Deplasmanda daha fazla puan topladı

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 34 puan toplarken iç sahada 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 33 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, böylelikle deplasmanda iç sahadan daha fazla puanı hanesini yazdırmayı başardı.

Dış sahadaki maçlar

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanında 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep deplasmandan 1-1 beraberlikle dönerken 6. haftada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, 8. haftada da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor , Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor, Galatasaray ve Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı
İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi

Benzer haberler

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasman maçlarını yenilgisiz tamamlamak istiyor

Galatasaray ile Denizlispor 42. maça çıkıyor

Galatasaray ile Denizlispor 42. maça çıkıyor
Giresun'da 44 yllık Süper Lig hasreti sona erdi

Giresun'da 44 yllık Süper Lig hasreti sona erdi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük