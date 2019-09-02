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Spor, Futbol

Trabzonspor ikinci beraberliğini Kadıköy'de aldı

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım yenilmezliğini sürdürdü. Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlar ile maça damga vurdu.

Hilmi Sever   | 02.09.2019
Trabzonspor ikinci beraberliğini Kadıköy'de aldı

İstanbul

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrıldı. 

Bu beraberlikle puanını 5'e yükselten ve yenilmezliğini sürdüren bordo-mavili takım, rakibine de bu sezon ilk puan kaybını yaşattı.

Trabzonspor, milli takım arasına 5 puan ile 5. sırada girdi.

Uğurcan Çakır ön plana çıktı

Bordo-mavili takımın genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maça yaptığı kurtarışlar ile damga vurdu.

Uğurcan, sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci ile karşı karşıya olmak üzere, birçok tehlikeli pozisyonda kalesini gole kapatmayı başardı.

Ekuban ligdeki ilk golünü attı

Trabzonspor'un Ganalı hücum oyuncusu Caleb Ekuban, Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Avdijaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada, kafa vuruşu ile attığı gol ile takımına beraberliği getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golü bulunan Ekuban, bu sezon bordo-mavili forma ile attığı gol sayısını 5'e yükseltti.

Ünal Karaman'ın hamleleri

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, karşılaşmanın ikinci yarısında 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullandı.

İkinci yarıya Avdijaj'ı kenara alarak başlayan Karaman, Doğan Erdoğan'ı sahaya sürdü. 71. dakikada ikinci oyuncu değişikliğini yapan Ünal Karaman, Abdülkadir Parmak'ın yerine Yusuf Sarı'ya şans verdi.

Mücadelenin 82. dakikasında ise Alexander Sörloth kenara gelirken, genç oyuncu Koray Kılınç oyuna girdi. 

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